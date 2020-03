Automóvel vandalizado no Funchal

Um automóvel, de marca Fiat Punto, foi vandalizado na última semana, no Funchal.

O veículo estava estacionado no Caminho do Amparo quando, por volta das 22 horas de quinta-feira, foi encontrado com o pára-brisas traseiro partido.

Segundo a proprietária, dentro do carro estava um rádio com uma pen, mas os vândalos nada furtaram, causando apenas danos materiais. Um prejuízo que ronda os 100 euros, afirmou.

Micaela Rodrigues referiu ao DIÁRIO que deixou o carro estacionado em frente à sua habitação, como o faz normalmente, dirigindo-se depois ao trabalho. Quando regressou a casa, por volta das 22 horas, deparou-se com o carro vandalizado.

A lesada pede a quem tenha presenciado este acto de vandalismo para entrar em contacto consigo através das redes sociais, a fim de encontrar o culpado para que o mesmo assuma as suas responsabilidades.

Disse ainda que esta não é a primeira vez que tal acontece e que, inclusive, há alguns meses partiram o vidro lateral da sua viatura quando a mesma estava parada no mesmo sítio.

Adiantou ainda que também no último fim-de-semana vários carros foram alvo de vandalismo, quando se encontravam parados na Nazaré.

“No meu caso não roubaram nada, apenas deixaram o vidro partido. Não sei se terão avistado alguém ou se é simplesmente por rebeldia”, acrescentou.