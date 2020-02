Uma mulher de 74 anos foi atropelada esta tarde em Câmara de Lobos, junto ao Restaurante ‘Espada Preto’. Com suspeita de fracturas nos braços e nas pernas e com uma ferida no couro cabeludo a vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.