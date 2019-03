Atirou-se para cima de carro e acabou no hospital

O jovem foi esta madrugada transportado ao serviço de urgências do Hospital Central do Funchal com suspeita de fractura do membro inferior esquerdo, alegadamente vítima de ‘abalroamento’ na Avenida do Infante.

De acordo com testemunhas no local, o indivíduo de 22 anos ter-se-á atirado para a faixa de rodagem à passagem de uma viatura, cerca das 04:30 da manhã, acabando por ser ‘atropelado’. A ‘brincadeira’ acabou com muitas queixas de dores na perna esquerda, razão pela qual viria a ser socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.