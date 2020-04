Aterragem de avião privado na Madeira causou estranheza

Um jacto particular proveniente do Norte de Espanha aterrou ao início da tarde no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Tratou-se de escala técnica apenas para reabastecimento, tendo o pequeno avião seguido viagem rumo ao Sul, para destino que não foi possível apurar.

Não sendo caso insólito, acaba por ser caso raro neste tempo de Estado de Emergência que deixou o Aeroporto da Madeira reduzido a apenas sete movimentos regulares por semana. Dois de transporte comercial de passageiros, operado pela TAP às terças-feiras e sábado, e cinco movimentos de transporte de carga operado pelo avião-cargueiro da Swiftair, de segunda a sexta-feira.

O último voo internacional regular a aterrar na aeroporto da Madeira ‘remonta’ já ao dia 29 de Março. Nesse domingo um avião da britânica easyJet fez aquela que foi a última ligação entre Gatwick (Londres) e o Funchal. Na véspera o mesmo havia acontecido com a Alemanha, através de um voo operado pela Lufthansa de e para Frankfurt, e um dia antes, no dia 27 de Março, com a Finlândia, através da companhia Finnair com o último voo entre Helsínquia e o Funchal.