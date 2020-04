A Associação Ajuda a Alimentar Cães resgatou, ontem, seis cães bebés que se encontravam a viver em parcas condições no bairro da Nogueira, na Camacha.

Estes animais estão agora disponíveis para adopção numa clínica do Funchal. No entanto, a associação pretende ainda esterilizar as três fêmeas, progenitoras destes cachorros, para que não fiquem novamente prenhes e para isso procura ajuda da população.