Assistência a veleiro com avaria ao largo de Santa Cruz

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de busca e Salvamento Marítimo do Funchal, coordenou, no início da tarde desta segunda-feira, uma operação de assistência a um veleiro de bandeira portuguesa, denominado ‘JIN’, que se encontrava a cerca de 1 milhas a leste de Santa Cruz.

O veleiro encontrava-se sem capacidade para navegar a vela devido ao vento forte que se fazia sentir no local e sem capacidade de propulsão mecânica devido a uma avaria, estando assim incapacitado de se aproximar da Marina da Quinta do Lorde, onde pretendia atracar.

O alerta foi recebido por volta das 15h32 no MRSC Funchal.

Tendo em conta as condições meteorológicas, foi necessário o apoio de um reboque, tendo sido o mesmo efectuado pela embarcação salva-vidas ‘SANAS 103’.

O veleiro deu entrada em segurança, pelas 17h15, na marina da Quinta do Lorde e os tripulantes encontravam-se bem de saúde.