Assalto à Segurança Social no Funchal rende cerca de 300 euros em prata

O edifício da Segurança Social, no Funchal, foi assaltado durante esta noite e os ladrões conseguiram levar uma salva em prata, cujo valor comercial deverá rondar os 300 euros.

Segundo apurou o DIÁRIO, os autores do assalto terão entrado por uma gateira que dá acesso ao Gabinete de Apoio ao Empresário, existente no edifício do Centro de Segurança Social, no Bom Jesus. Depois de terem estado pelo 1º e 2º andar, remexendo em vária documentação, que acabou espalhada pelo chão, levaram consigo uma salva de prata que se encontrava exposta no local.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada a tomar conta da ocorrência, procedendo às diligências necessárias para apurar a autoria do crime.