Assaltaram pastelaria em plena luz do dia no Funchal

Parece mentira, mas é verdade. Uma pastelaria que fica localizada no Largo do Pelourinho foi esta manhã, por volta das 11 horas, assaltada. O empregado havia encerrado temporariamente o estabelecimento para fazer algumas compras e acabou por ser surpreendido, à chegada, com uma das portas que dá acesso à pastelaria já aberta e um dos vidros partidos. O pior veio a confirmar-se quando a caixa registadora e algumas “garradas de whisky de rótulo vermelho” desapareceram, isto em plena luz do dia.

Já o proprietário não se conforma com o sucedido e não consegue, de momento, precisar o valor dos danos causados pelo assalto, mas assegura que a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local e está a tomar conta da ocorrência. Certo é que, após a chegada das forças de segurança, um dos agentes acabou por encontrar e recuperar a caixa registadora a poucos metros da pastelaria, no interior de uma casa devoluta em frente ao antigo edifício da Insular de Moinhos e que está, segundo o Alvará da Câmara Municipal do Funchal datado de 3 de Outubro de 2018, “em fase de apreciação” relativamente à sua requalificação.

Importa ainda referir que o acesso ao Largo do Pelourinho está condicionado ao movimento de transeuntes, desde o dia 21 de Março, isto porque a AFA decidiu vedar tanto este espaço como a Travessa da Malta para proceder à limpeza dos beirais do edifício ardido. Até hoje não se vislumbra nenhum trabalhador no local para proceder aos referidos trabalhos.

Na semana passada tentaram assaltar outro estabelecimento

Do outro lado, o Snack-Bar Tapassol também foi alvo de uma tentativa de assalto na semana passada, mas os meliantes não tiveram sucesso nas suas pretensões. O proprietário deste estabelecimento pediu outro olhar sobre os perigos que agora se escondem na Travessa da Malta, Rua Direita e, claro está, no Largo do Pelourinho.