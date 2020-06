ARM garante que contaminação da praia de Machico tem origem em descargas domésticas

Tal como o DIÁRIO avançou na edição on-line, a praia de São Roque, em Machico, está interdita a banhos. Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal de Machico, garante que “isto deve-se a uma descarga efectuada por parte da Águas e Resíduos da Madeira (ARM)” mas a empresa diz ser “completamente alheia a esta situação”.

A ARM esclarece que “estas situações ocorrem devido a descargas ilegais de águas residuais (esgotos) domésticas para as ribeiras municipais, isto porque, lamentavelmente, muitas habitações locais ainda não têm ligação às redes colectoras. Estas ocorrências são ainda mais graves, em períodos de maior pluviosidade, pois os resíduos acumulados nas ribeiras são arrastados para o mar”.

“Importa relevar que a ARM, no seguimento dos trabalhos de monitorização regulares que efectua, tem vindo a detectar e comunicar à Câmara Municipal várias situações irregulares, nomeadamente quanto à sobreposição de redes colectoras de águas residuais e de redes pluviais, bem como descargas de fossas sépticas directamente para as ribeiras, sendo competência da Câmara Municipal fiscalizar estas derradeiras situações”, acrescentou, afirmando que considera lamentável “que o senhor presidente da Câmara Municipal de Machico venha acusar a ARM de descargas na praia deste município, conhecendo perfeitamente as causas e origem das mesmas”.

“Relativamente à acusação de má fé de hoje, a ARM informa que equipas de técnicos da empresa se deslocaram ao terreno a fim de averiguar a situação em concreto e que não foram identificadas outras situações anómalas, além das já identificadas e referidas acima”, concluiu.

A ARM recordou que já realizou e tem em curso obras relevantes, com o valor total de cerca 4 milhões de euros, que visam a melhoria da gestão e funcionamento dos serviços de drenagem de águas residuais sob sua gestão, conferindo maior qualidade de vida e segurança à população local, bem como a melhoria da qualidade das águas balneares do referido concelho.

Os trabalhos a realizar no âmbito das referidas intervenções têm por objectivo a redução dos pontos de descarga directa no meio receptor, a conexão de colectores existentes que se encontravam fora de serviço, o aumento da cobertura de serviço e reformulação do destino das águas residuais em Machico (lançamento de cerca de 8 km de redes de drenagem de águas residuais), com intervenções ao nível das redes colectoras, estações elevatórias e de estações de tratamento de águas residuais neste município.