ARAE alerta para perigo de trampolim vendido na ‘Decathlon’

O trampolim da marca ‘Domyos’, cujo lote abrangido é o PO#45117642/ART#24843, apresenta risco para as crianças, alerta a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE).

Segundo a ARAE, o brinquedo que é vendido nas lojas Decathlon e no próprio website da empresa tem a designação ‘trampolim para a família com rede de segurança fixa entre o tapete e a área de suspensão’ e, ao utilizá-lo, “ a criança pode prender os dedos nas molas de suspensão abaixo da área de salto, já que o espaço entre as duas molas em espiral acessíveis, é superior a 3 mm (quando o trampolim é usado com o peso máximo, ou seja, 130 kg) e a perna da criança poderá encaixar-se nessa abertura, correndo o risco de magoar-se (entorse)”.