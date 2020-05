ARAE alerta para perigo de asfixia em brinquedos vendidos através de plataforma on-line

A Autoridade Regional das Actividades Económicas emitiu dois alertas, referentes a brinquedos vendidos através de plataformas on-line, uma vez que representam risco de asfixia.

O primeiro caso diz respeito a um “crocodilo de peluche”, vendido através da plataforma on-line ‘Amazon’. “No brinquedo que abaixo se descreve, foi identificado um risco potencial de asfixia, após ter sido detetada, durante o teste de tensão, a presença de pequenos itens, provenientes do enchimento / interior do artigo em questão que podem ser ingeridos acidentalmente pela criança”, afirma a ARAE.

Identificação do Produto:

• Categoria: Brinquedo;

• Descrição: Crocodilo de peluche grande;

• Marca: desconhecida”;

• Nome do retalhista: “Ancco Store (Zhengzhou Yuanbai Trading)” (China);

• Venda online: “Amazon”.

.

O outro brinquedo é constituído por um ovo e por um dinossauro que se encontra no interior desse mesmo ovo. “No brinquedo que abaixo se descreve, foi identificado um risco potencial de asfixia para os seus utilizadores visto ter sido detetado durante a realização dos testes de segurança, a presença de pequenos itens que se soltam do brinquedo em questão e que podem, consequentemente, ser ingeridos acidentalmente pela criança”, diz a ARAE.

Identificação do brinquedo:

• Categoria: Brinquedo;

• Descrição do brinquedo: Ovo com um dinossauro no seu interior;

• Descrição presente na embalagem do brinquedo: “Dinosaur Egg “;

• Venda online através da plataforma: “Amazon”.