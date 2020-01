ARAE alerta pais para risco de cadeira de bebé para bicicleta

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) deixou um alerta na sua página oficial para o risco de cadeira de bebé para bicicleta.

A ARAE revelou que “na sequência do alerta comunitário despoletado por parte do produtor ‘Decathlon, S. A’ em França, a SPDAD – Sociedade Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto, Lda., na qualidade de distribuidora da marca em Portugal, deu conhecimento de uma campanha de recolha relativa ao produto ‘Cadeira de bebé para Bicicletas ‘Baby Seat 100 BCLIP’ comercializado com a marca ‘Elops’, com o código de artigo 2538309. No âmbito da política de segurança da marca acima referida, a equipa identificou um potencial risco de utilização: o ponto de fixação da fivela da cadeira de bebé pode partir-se”.

Informou ainda que o produto foi comercializado entre 1 de Outubro de 2018 e 20 de Novembro de 2019.

Identificação do Produto:

Produto – Cadeira de bebé para bicicleta “Baby Seat 100 BCLIP”

Marca – ELOPS

Código de Artigo – 2538309

Período de Comercialização: Entre 01/10/2018 e 20/11/2019

“Na sequência desta informação, alertamos os potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira para a não utilização deste produto, devendo proceder de acordo com as indicações do distribuidor que se encontra disponibilizada em https://www.decathlon.pt/ecpt/static/aviso-cliente/Poster-Baby-Seat-100-BClip-Jan-20.pdf”, adiantou a ARAE.