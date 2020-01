Andaram a danificar as iluminações de Natal no Porto Santo

Algumas das iluminações de Natal no Porto Santo foram vandalizadas esta semana, nomeadamente um ‘pinheiro’ iluminado junto ao edifício da Câmara e ainda um pórtico à entrada do cais velho da cidade. A informação foi avançada esta tarde pelo próprio presidente da Câmara local, Idalino Vasconcelos, que assume o seu “grande desagrado” com tais actos de vandalismo. “São este tipo de acções que julgamos serem desnecessárias, desapropriadas e lesivas que põem em causa o trabalho de muitas pessoas”, adiantou o autarca.

As iluminações de Natal no Porto Santo só serão desligadas na madrugada do dia 16 de janeiro de 2020 (quinta-feira), logo após as festividades de Santo Amaro, dando por encerradas todas as comemorações natalícias e de Ano Novo na ‘ilha dourada’.