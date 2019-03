Foi transportado por precaução ao serviço de urgências do Hospital Central do Funchal um ancião que esta tarde sofreu uma queda na via pública junto ao Fórum Madeira.

A vítima, um homem com cerca de 70 anos, escorregou e por precaução, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao local. Apesar de não aparentar mazelas da queda, foi na mesma encaminhado ao hospital para ser observado.