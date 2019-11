Vítima de doença súbita, um homem de 76 anos faleceu esta tarde quando se encontrava no Palheiro Golf, em São Gonçalo. O cidadão de nacionalidade alemã terá sofrido paragem cardio-respiratória por volta das 13 horas. Apesar de prontamente accionados os meios de socorro, a EMIR e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, chegados ao local já nada puderam fazer para salvar a vida do ancião estrangeiro, tendo o óbito sido declarado no próprio local onde a vítima veio a desfalecer.