Alerta para incêndio junto a habitação no Funchal era queimada no quintal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, esta manhã, para um possível incêndio junto a uma habitação localizada na Rua Arcebispo Dom Aires.

Por volta das 10 horas, um veículo de combate a incêndios partiu para o local. No entanto, quando chegaram à habitação, os bombeiros perceberam tratar-se do proprietário que se encontrava a queimar mato no quintal. Foi requerido que apagasse de imediato o fogo, pedido que foi acatado de imediato.