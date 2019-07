Alerta para incêndio em restaurante do Funchal revelou-se falso alarme

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionadas, por volta das 12 horas de hoje, para uma suspeita de incêndio no restaurante Vivaldi, no Funchal. No entanto, quando chegaram ao local, perceberam tratar-se de um falso alarme.

Um intenso cheiro a queimado, nas imediações do Teatro Municipal Baltazar Dias, motivou o pedido de auxílio aos bombeiros. Os operacionais fizeram o reconhecimento do espaço e não encontraram focos de incêndio.

No local gerou-se algum aparato, devido ao dispositivo de socorro.