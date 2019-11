Alegado incêndio na baixa do Funchal era apenas um churrasco

A vistoria dos bombeiros ao prédio onde alegadamente existia fogo, na rua Latino Coelho, na zona histórica do Funchal, conclui que se tratou de um falso alarme.

O alerta dado à Protecção Civil foi dado por vizinhos que sentiram cheiro a fumo proveniente do prédio no cruzamento com a Rua da Boa Viagem.

Para o local foram mobilizados uma ambulância e meios de combate a incêndios urbanos das duas corporações de bombeiros - Voluntários Madeirenses e Municipais do Funchal que, a par de uma equipa da PSP, percorreram o edifício sem detectar qualquer anomalia.

Tudo indica que o fumo, visível na zona do terraço, era proveniente de um churrasco.

Entretanto, os meios dos bombeiros já desmobilizaram.