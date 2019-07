Alegado homicida tem 39 anos, é natural de Câmara de Lobos e foi detido na Calheta

A Polícia já deteve o alegado autor do homicídio que vitimou uma mulher 53 anos, na freguesia do Jardim do Mar, no início da madrugada desta segunda-feira, uma notícia avançada pelo DIÁRIO em primeira mão.

Segundo apurámos, o suposto assassino é um homem de 39 anos, natural e residente em Câmara de Lobos, que era casado com a vítima, mas sem filhos em comum.

De acordo com populares ouvidos pelo DIÁRIO, o homem chegou a ser visto a abandonar a habitação, pouco depois da 1 hora da manhã, na sequência de uma acesa e violenta discussão.

O indivíduo chegou a exibir um ‘x-acto’ com o qual terá ameaçado um vizinho, coagindo-o para que não alertasse as autoridades.

Mas o suspeito viria a ser localizado pela Polícia de Segurança Pública pouco tempo depois. Os agentes policiais viriam a interceptá-lo ainda no concelho da Calheta, sendo depois conduzido numa viatura policial para a esquadra do concelho.

Tratando-se de um crime de homicídio, o caso transitou para o Departamento de Investigação Criminal da PJ do Funchal.

Recorde-se que a vítima deixa três filhos maiores de idade, de um outro casamento, e uma neta.