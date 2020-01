Alegada avaria atrasa voo da Binter para o Porto Santo

O avião da Binter, que deveria sair de Santa Cruz às 17h30 de hoje com destino ao Porto Santo, encontra-se com uma avaria, retido no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. A viagem está prevista realizar-se às 18h55.

Segundo o DIÁRIO apurou junto de um familiar de um passageiro, alegadamente há um derrame de óleo num dos motores e os passageiros estão a aguardar que o problema seja solucionado.

O DIÁRIO contactou a responsável pela Binter na Madeira, que remeteu o caso para Las Palmas, em Canárias. Contactamos também o Aeroporto da Madeira que nada disse sobre esta situação, remetendo o assunto para o Aeroporto de Lisboa.

Recorde-se que esta é a única forma dos passageiros chegarem ao Porto Santo, uma vez que o navio ‘Lobo Marinho’ encontra-se em manutenção neste mês de Janeiro.