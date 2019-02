‘Ajuda a Alimentar Cães’ resgatou animais acorrentados e feridos no Funchal

A Associação ‘Ajuda a Alimentar Cães’ resgatou ontem três cães de raça considerada perigosa de uma propriedade privada, na Rua do Comboio, no Funchal. Os três cães, dois machos e uma fêmea, estavam acorrentados uns aos outros e apresentavam feridas graves no pescoço porque as coleiras estavam bastante apertadas, explicou a responsável pela associação.

Os animais encontram-se agora a ser tratados no Hospital Veterinário da Madeira e em breve vão estar disponíveis para adopção.