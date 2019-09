$!‘Ajuda a Alimentar Cães’ procura família para cão encontrado em “condições deploráveis”

Quem estiver interessado em adoptar este cão, que tem menos de um ano de idade, deve entrar em contacto com a associação através da página do Facebook .

“A Associação Ajuda a Alimentar Cães e a Associação Vamos Lá Madeira já estiveram no local a limpar, a mudar a água e a alimentar mas dentro de poucos dias voltará a ficar nas mesmas condições porque ninguém mora nesta propriedade”, explicaram através de Facebook.

.

.

Uma família para o Pestana

Um outro caso que a ‘Ajuda a Alimentar Cães’ está a tentar ajudar é o do Pestana, um cão que foi castrado com a ajuda da associação ‘Vamos Lá Madeira’. Apesar de ter sido oferecida uma casota para o animal, que pertence a um senhor idoso, o dono assume que não tem condições para continuar a cuidar do Pestana. Assim, é necessário encontrar uma nova família para o cão.