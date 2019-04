Ajuda a Alimentar Cães foi ajudar animais e encontrou uma família sem nada para comer

O caso está a comover muitos madeirenses e já conta com centenas de partilhas no Facebook. A Associação Ajuda a Alimentar Cães foi ontem resgatar animais esfomeados mas acabou por encontrar também uma família à fome, apenas com pão, um litro de leite e um iogurte para comer.

Mãe e filho, de 10 anos, tinham o frigorífico praticamente vazio, tal como ilustra a fotografia.

A responsável pela Ajuda a Alimentar Cães referiu que a Associação já conseguir adquirir comida para os cães, mas pede à população para não ficar indiferente a este caso e ajudar esta família com produtos de higiene e comida para que possam ter uma melhor qualidade de vida.

Os alimentos e produtos podem ser entregues a AuQmia ClinicaVet ou junto da responsável da Ajuda a Alimentar Cães, na Boa Nova.

“Queremos tornar a Páscoa desta família mais confortável e com o vosso apoio, será possível. Muito obrigada, desde já, por qualquer ajuda”, apelou.