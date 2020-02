Agressões entre dois condutores em plena Rua 31 de Janeiro

Dois condutores envolveram-se ao início da noite desta sexta-feira numa cena de pugilato, na Rua 31 de Janeiro, em plena baixa do Funchal, com a Polícia de Segurança Pública (PSP) a ter de ser chamada a intervir. Um dos veículos acabou mesmo embater num andaime acolá instalado para a reabilitação de um dos prédios da artéria.

Segundo uma testemunha ocular, aparentemente tudo começou quando um dos condutores, de idade já avançada, tentou ultrapassar a carrinha de caixa fechada de forma a enfaixar-se na via da esquerda. Em plena estrada e por razões que ainda estão por apurar, o outro condutor - o do veículo comercial -, acabou por sair do seu próprio carro, abriu a porta do outro automóvel e aí começaram as agressões. “Nervoso”, segundo relata a testemunha já citada, o homem na casa dos 60 anos acabou por perder o controlo do carro e este embateu no andaime, conforme se pode vislumbrar na imagem.

Ora, ao se aperceberem do sucedido, muitos populares tentaram separar a briga e gerou-se um grande aparato no local. Já quando o DIÁRIO chegou à Rua 31 de Janeiro, apenas o idoso se encontrava lá, numa primeira instância, sendo que posteriormente o outro condutor acabou por regressar.

A PSP procedeu ao levantamento de testemunhos de ambos os indivíduos e tomou conta da ocorrência.