Um jovem de 22 anos terá sofrido uma agressão ao início desta manhã no Largo António Nobre, no Funchal, onde está localizado o hotel Pestana Carlton. A vítima foi encontrada consciente, mas queixava-se de uma perna e teve de ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal. O alerta foi dado pouco antes das 6h45, tendo o jovem sido enviado para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.