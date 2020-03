O cadáver de uma pessoa que faleceu em casa foi recolhido, pelas 15h30, na Estrada Visconde Cacongo, no Funchal. Para a operação, os funcionários da agência funerária vestiram um fato de protecção branco, que poderia ser confundido com aqueles que são utilizados por quem lida com casos suspeitos de infecção por Covid-19. No entanto, o DIÁRIO apurou junto de duas fontes ligadas ao sector da saúde, que não se tratou de um caso suspeito. Supostamente terá sido uma morte por causas naturais.