Aeroporto do Porto Santo acolhe alguns aviões que divergiram da Madeira

O Aeroporto do Porto Santo acolhe, neste momento, dois aviões que tinham como destino a Madeira mas que, por questões meteorológicas, não conseguiram aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo.

O ATR 72 da Binter fez a sua viagem matinal, com destino à ilha dourada, contudo não regressou a Santa Catarina, dadas as condições atmosféricas. No total, 24 passageiros foram afectados por este cancelamento.

Segundo apurou o DIÁRIO no local, aterrou no aeroporto do Porto Santo, às 11h25, um aparelho da British Airway, proveniente de Gatwick. Cerca de 10 minutos depois chegou um outro da Transavia, ao que tudo indica, proveniente de Paris.

De lembrar que outros voos divergiram para Canárias ou regressaram a Lisboa e Porto. Entretanto, aumentou para nove o número de voos divergidos, esta manhã. Há ainda a registar um cancelamento do voo da TAP, proveninente de Lisboa, que deveria chegar à Região pelas 12h40.

No Porto Santo também choveu, mas não fez estragos assinaláveis, apenas algumas adufas que transbordaram tendo sido rapidamente intervencionadas.

De salientar que, hoje, é o primeiro dia de caça, o que terá dificultado logo pela manhã esta actividade.