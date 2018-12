Adeptos do Benfica já detidos e serão presentes a tribunal amanhã

Os seis adeptos do Benfica que causaram fortes desacatos no restaurante Abrigo do Pastor e que agrediram violentamente dois funcionários e dois clientes já estão sob alçada da justiça tendo sido detidos ontem por elementos da PSP.

Os meliantes serão presentes a tribunal amanhã de manhã, revelou fonte conhecedora desta operação. Ainda ontem foram identificados para prova testemunhal e podem ser indiciados dos crimes de ofensa à integridade física, participação em rixa e fuga do local.

Certo é que não vão assistir ao jogo de futebol que decorre esta tarde nos Barreiros entre o Marítimo e o Benfica. Recorde-se que tudo aconteceu perto das 23 horas de sexta-feira. Pelo menos seis elementos referenciados com a claque do clube da Luz, vindos do continente, causaram desacatos originando ferimentos em dois empregados que tiveram de ser transportados ao hospital para serem alvo de tratamento médico, um dos quais teve de ser suturado na cabeça depois de ter sido violentamente agredido com uma garrafa na cabeça.

Estes adeptos jantaram neste espaço de restauração e depois da refeição terão agredido verbalmente um dos clientes que se encontrava na entrada do restaurante, no entanto as agressões tiveram continuidade no bar.

Foi nesse instante que a violência se alastrou a outros clientes e a empregados que tentaram sem sucesso colocar termo aos desacatos ao ponto de ter sido atiradas várias garrafas e pedras.

O DIÁRIO vai continuar acompanhar este caso.