Acidentes na via rápida provocam congestionamento em ambos os sentidos no Funchal

Três carros colidiram esta tarde, por volta das 17h15, quando transitavam na via rápida, na zona de Santo António, no Funchal. O acidente acabou por provocar um ferido e o congestionamento no tráfego automóvel que seguia no sentido Funchal - Santa Cruz.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local, tendo enviado uma ambulância para socorrer um jovem de 25 anos.

O rapaz, um dos ocupantes de uma das viaturas sinistradas, foi imobilizado e transportado aos serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Entretanto, no sentido contrário (Funchal-Câmara de Lobos), um automóvel despistou-se no túnel que antecede o nó dos Viveiros, causando demoras no trânsito.