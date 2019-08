Um acidente entre duas viaturas, no Largo Severiano Ferraz, no Funchal, provocou, ontem à noite, três feridos. Uma das vítimas foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e as outras duas numa viatura da Cruz Vermelha Portuguesa que também esteve no local a prestar socorro.

Os ferimentos dos sinistrados são desconhecidos.