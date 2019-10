Ao final desta tarde, um homem com idade aproximada a 70 anos, estava a trabalhar na sua fazenda, na Camacha, quando sofreu um acidente com a máquina de cavar, tendo esta ficado presa a uma das pernas. Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram chamados ao local e utilizaram uma desencarcedora para libertar a perna. A vítima, que estava consciente, embora com muitas dores, foi depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.