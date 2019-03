Acidente nos Canhas entre 2 carros mobiliza ambulância e viatura de desencarceramento

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol estão neste momento empenhados no socorro a um acidente de viação que terá envolvido duas viaturas na zona da Levada do Poiso, Freguesia dos Canhas, Ponta do Sol.

Para o local foi enviada uma ambulância de socorro e a viatura de desencarceramento. O alerta soou no quartel da corporação na Ribeira Brava pelas 08:11. Para já as informações são escassas. Desconhece-se se se há feridos e a gravidade dos mesmos, mas tudo leva a crer que o acidente terá feito vítima, podendo haver encarcerado(s).