Acidente no Funchal faz três feridos

Um acidente na Ponte de Pau, junto a um posto de gasolina, no Funchal, provocou ao início da noite desta sexta-feira três feridos, gerando um grande aparato e movimentando para o local várias equipas de socorro.

Segundo informações recolhidas no local do sinistro, tudo aconteceu quando uma ambulância encontrava-se em situação de emergência e o condutor de um veículo ligeiro, apercebendo-se do sucedido, terá ‘furado’ o vermelho neste cruzamento para deixar passar o veículo de socorro. E foi aí que uma outra viatura, neste caso dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que seguia no sentido ascendente da Rua 31 de Janeiro para combater um incêndio, embateu no veículo ligeiro com alguma violência.

Deste acidente resultaram três feridos ligeiros, neste caso um bombeiro e dois dos ocupantes da viatura ligeira, mais concretamente uma mulher e um homem, sendo que este último ficou encarcerado no automóvel e obrigou ao encaminhamento de uma viatura de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.