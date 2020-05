Acidente nas Neves resulta em ferido grave

Um acidente na Estrada do Aeroporto, na freguesia de São Gonçalo, mais concretamente na conhecida ‘recta das Neves’, resultou esta noite (22h15) num ferido grave, naquele que foi mais um sinistro aparatoso num dia em que a Madeira tem a lamentar três mortes em acidentes rodoviários.

As informações são escassas, não se sabendo para já se seguiam mais pessoas no interior do veículo, nem tampouco que ferimentos apresentava a vítima. Mais pormenores que deverão ser facultadas ao início da manhã desta quinta-feira.

Para o local foi encaminhada uma equipa de socorro dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), que transportou o sinistrado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.