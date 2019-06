Acidente nas Águas Mansas faz dois feridos

Esta tarde soou o alarme no quartel dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz quando chegou o alerta que uma viatura com duas ocupantes se tinha despistado na zona das Águas Mansas. De imediato foi mobilizado quatro viaturas, duas ambulâncias, uma viatura de desencarceramento e outra de apoio, para o local do sinistro. Fonte da corporação disse ao DIÁRIO que as duas vítimas apresentavam ferimentos ligeiros, uma das quais apresentava queixas na zona lombar e a outra com sinais evidentes de muitos nervos pela situação vivida. Ambas foram transportadas ao hospital central depois dos primeiros socorros.