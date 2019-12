Dois feridos ligeiros foi o resultado de um acidente ocorrido a meio da manhã na Via Rápida, na zona da Cancela, no sentido Caniçal/Ribeira Brava.

As vítimas da presumível colisão, uma mulher e um rapaz, foram assistidas e transportadas às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça em ambulâncias dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que entretanto foram também solicitados a prestar apoio no socorro.