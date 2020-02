Acidente na via rápida no Caniço provoca um ferido

Dores no peito e dificuldade em respirar. Estas eram as queixas apresentadas pela mulher que ficou ferida esta manhã num acidente na via rápida na zona do Caniço. O acidente ocorreu por volta das 8h20 no sentido Santa Cruz - Funchal, no primeiro túnel depois da subida acentuada, o Túnel da Abegoaria Este, e terá envolvido duas viaturas.

No local estiveram presentes os Bombeiros Municipais de Santa Cruz, que transportaram a vítima para o Hospital, assim como a Polícia de Segurança Pública, que tomou conta da ocorrência.

O trânsito na zona está congestionado.