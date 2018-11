Três ambulâncias dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava estão, neste momento, a socorrer as vítimas de um acidente ocorrido na via rápida.

Apesar das escassas informações, ao que tudo indica, o acidente terá ocorrido no sentido Funchal-Ribeira Brava, na zona do Campanário.

A circulação nessa via está cortada no nó do Campanário.