Acidente na Via Rápida manda motociclista para o hospital

Um acidente na via rápida ocorrido esta manhã, entre uma viatura ligeira e um motociclo, provocou ferimentos ligeiros no ocupante do motociclo, um homem de 48 anos que sofreu escoriações na clavícula.

O acidente deu-se na zona de Santa Rita, sentido Câmara de Lobos/Funchal e o socorro foi prestado às 7h47 por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal que transportaram o ferido para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.