Acidente na via-rápida envolveu três carros e causou um ferido

Esta madrugada, houve um acidente de viação entre 3 automóveis na via rápida Ponte da Ribeira de João Gomes. O acidente causou ferimentos num homem de 55 anos de idade, que após assistido no local foi transportado ao hospital numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Esta foi aliás uma noite e manhã atribulada para os Bombeiros Voluntários Madeirenses. Após o lançamento do fogo do final de ano ocorreram focos em mato junto postos lançamento de fogo respectivamente – Terreno abaixo Jardim Botânico, terreno norte Centro Inspeções, Estrada do Aeroporto, Neves São Gonçalo, São Gonçalo encosta junto 2020, Miradouro do Pináculo, e junto Campo de Tiro no Caminho do Pináculo, que foram extintos pelas equipes de prevenção no local.

Registou-se ainda foco de incêndio em mato na Rua de Santa Maria junto residência Universitária intervenção a cargo dos BVM e BSF.

Ainda antes da meia-noite houve ainda um fogo em mato na Estrada Regional 102 abaixo da entrada do Caminho dos Pretos, com o apoio dos Bombeiros Sapadores do Funchal, foi rapidamente extinto. No local estiveram 2 veículos ligeiros de combate a incêndios e 6 operacionais dos BVM.

Já esta manhã, pelas 9 horas, no Caminho do Pináculo, registou-se um pequeno foco de incêndio em mato, que foi extinto por 3 operacionais e um veiculo ligeiro de combate a incêndios.

Esta noite os BVM realizaram ainda duasaberturas de porta de elevadores que ficaram presos, nomeadamente na Residência Universitária/zona Velha da Cidade (foram retiradas 10 pessoas) e na Rua Nova Alegria/Junto Liceu Jaime Moniz (foram retiradas 5 pessoas)

Entre as 20 horas de ontem e as 12 horas e hoje foram ainda registadas 6 intervenções no âmbito da emergência pré-hospitalar

Refira-se ainda que, para o dispositivo de serviço estiveram envolvidos 55 operacionais e mais de 20 veículos de várias tipologias