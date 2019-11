Um acidente na via rápida, na entrada do túnel da Quinta Grande está a causar congestionamento no trânsito.

Ao que tudo indica, uma moto embateu num carro da Vialitoral quando seguia no sentido Ribeira Brava-Funchal.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e a EMIR encontram-se no local a socorrer o motociclista.