Acidente na via rápida deixa condutora em mau estado

Um acidente entre duas viaturas ligeiras e um motociclo deixou esta tarde dois condutores feridos, um deles em mau estado. O sinistro deu-se no nó da Ponte dos Frades, em Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava - Funchal, por volta das 19h50.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, deste acidente resultaram dois feridos, sendo que a condutora de um dos veículos acabou por ficar encarcerada e em pior estado. Com a ajuda conjunta de sete elementos, a senhora foi removida da viatura com colete de extracção e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça em plano duro. Já o jovem motociclista apresentou apenas algumas escoriações.

Para o local foram duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento. O trânsito naquela via ficou condicionado enquanto as manobras de emergência e remoção dos veículos eram efectuadas.