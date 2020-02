Um acidente, registado, há instantes, na Via Rápida no sentido Funchal/Câmara de Lobos, aparentemente não terá causado ferimentos em nenhum dos automobilistas, mas provocou danos avultados num Ford Fiesta, testemunharam alguns automobilistas que passaram no local da ocorrência. O trânsito está a ser controlado para evitar congestionamentos.