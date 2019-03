Um despiste de moto na via rápida, no túnel do Porto da Cruz deixou hoje ferido um homem na casa dos 30 anos. O socorro à vítima foi prestado pelos Bombeiros Municipais de Machico, por volta das 7 horas, que depois de ministrarem os primeiros socorros transportaram o homem numa ambulância até ao Serviço de Urgência do Hospital Central do Funchal.

Os ferimentos do sinistrado são desconhecidos.