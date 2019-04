O acidente de viação que ocorreu esta tarde no túnel que liga a Madalena do Mar ao Arco da Calheta envolveu duas viaturas e provocou quatro feridos. Os ferimentos das vítimas são desconhecidos. Sabe-se apenas que dois dos sinistrados ficaram encarcerados no interior dos automóveis.

No local então três viaturas dos Bombeiros Voluntários da Calheta, três dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e a Equipa Médica de Intervenção Rápida.

O túnel encontra-se encerrado.