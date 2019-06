Acidente faz dois feridos na via rápida

Duas pessoas sofreram ferimentos esta tarde, na sequência de um acidente de viação na via rápida, mais precisamente no túnel dos Moinhos, na zona do Porto da Cruz.

Uma das vítimas ficou encarcerada no automóvel e teve de ser retirada com recurso a material de desencarceramento pelos Bombeiros Municipais de Machico. No local estiveram também os Bombeiros Voluntários de Santana que transportaram o outro sinistrado para o Hospital Central do Funchal.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também foi chamada a prestar socorro às vítimas e acompanhou-as até à urgência.