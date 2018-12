Um motociclista despistou-se esta tarde na Rua do Til, no Funchal. O homem de 32 anos, despistou-se e embateu contra outra motorizada que circulava no sentido contrário, tendo sofrido ferimentos ligeiros. O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que receberam a chamada por volta das 19h29 e encaminharam-no para o Hospital central do Funchal.