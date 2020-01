Um acidente entre um carro e uma moto, no cruzamento entre a Estrada do Livramento e a Estrada dos Marmeleiros, no Funchal, causou esta tarde um ferido.

O motociclista, um homem de 44 anos, apresentava uma fractura exposta no membro inferior direito e foi assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).