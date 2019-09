Acidente em São Vicente provoca dois feridos

Um acidente ocorrido entre duas viaturas, esta tarde, em São Vicente, provocou ferimentos em duas pessoas.

Um homem e uma mulher foram socorridos pelos Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz, devido a esse sinistro na zona do Centro do Ouro, nas imediações do túnel que liga ao Porto Moniz, pelas 16h30.

As duas vítimas queixavam-se de dores no peito, provocadas pelo cinto de segurança, e acabaram por ser transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.