Um motociclista com cerca de 30 anos ficou ferido, esta tarde, devido a um acidente ocorrido no Caminho de Santo António, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados a socorre a vítima resultante do embate entre uma mota e um veículo ligeiro.

Com queixas na clavícula, o homem foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14h40.